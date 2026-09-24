Costco dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande soutenue pour les produits de première nécessité

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(Ajout d'un graphique, de détails et de contexte à partir du paragraphe 3)

Costco Wholesale COST.O a dépassé jeudi les estimations de chiffre d'affaires trimestriel, la demande soutenue de produits de première nécessité de la part de consommateurs touchés par la forte inflation ayant attiré davantage de clients dans ses entrepôts.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 95,72 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur aux estimations de Wall Street qui s'élevaient à 94,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les bénéfices du trimestre ont été soutenus par un gain de 15 cents par action diluée résultant de remboursements de droits de douane au titre de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act), a indiqué Costco.

Le distributeur en grande surface, qui maintient des prix bas en vendant en gros, a vu sa fréquentation augmenter, les consommateurs se tournant vers des produits moins chers pour leurs achats de première nécessité face aux pressions inflationnistes.

Cela a contribué à alimenter la croissance de la valeur moyenne du panier d’achat, les clients regroupant leurs déplacements en magasin pour faire le plein de produits alimentaires et d’autres produits de première nécessité en gros lors d’une seule visite, plutôt que de multiplier les allers-retours pour acheter de petites quantités.

Les stations-service Costco — qui pratiquent généralement des prix inférieurs à ceux du marché, selon l’analyste Oliver Chen de TD Cowen — ont également attiré une clientèle sensible aux prix, alors que la guerre en Iran fait flamber les prix des carburants.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 6,6 dollars (XX euros) par action pour le trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 6,53 dollars (XX euros) par action, selon les données compilées par LSEG.