Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Costco: dans le vert après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale gagne 2% en début de séance à Wall Street, après la publication mardi soir par la chaine de magasins-entrepôts d'un BPA de 4,86 dollars au titre de son dernier trimestre 2022-23, supérieur de sept cents au consensus selon Jefferies.



A 77,4 milliards de dollars, son chiffre d'affaires s'est lui aussi révélé supérieur aux attentes, avec une croissance de 3,8% en données sous-jacentes, une augmentation de la fréquentation ayant compensé une baisse du ticket moyen.



'La direction note que l'inflation continue de ralentir, que les investissements technologiques portent leurs fruits et qu'il reste une opportunité significative d'expansion', pointe Jefferies qui juge Costco 'bien placé pour la croissance à venir'.





Valeurs associées COSTCO WHSL NASDAQ +1.82%