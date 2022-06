Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Costco: croissance de près de 17% du CA en mai information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 14:04









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a annoncé jeudi soir un chiffre d'affaires net de plus de 18,2 milliards de dollars pour son mois de mai (quatre semaines jusqu'au 29 mai), soit une augmentation de 16,9% par rapport à la même période de l'année dernière.



Les ventes nettes de la chaine de magasins-entrepôts ont augmenté de 15,5% en données comparables (+11,8% hors répercussions des variations des prix de l'essence et des taux de change) croissance tirée par l'Amérique du Nord.



Soulignant que cette croissance en accélération à +15,5% surpasse les attentes du consensus, Jefferies remonte ses estimations de BPA pour Costco, tout en réaffirmant son opinion 'achat' ainsi que son objectif de cours de 580 dollars.





