Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Costco: croissance de près de 10% du CA en décembre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale affiche un chiffre d'affaires de 26,15 milliards de dollars pour son mois de décembre (cinq semaines terminées le 31 décembre 2023), soit une augmentation de 9,9% par rapport au mois correspondant de l'année précédente.



En données comparables, les ventes nettes de la chaine de magasins-entrepôts se sont accrues de 8,5%, dont une progression de 7,3% aux Etats-Unis. Hors variations des prix de l'essence et des taux de change, son chiffre d'affaires a augmenté de 8,1%.





Valeurs associées COSTCO WHSL NASDAQ +0.57%