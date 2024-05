Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Costco: croissance de 7% du CA en avril information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a annoncé mercredi soir un chiffre d'affaires de 19,8 milliards de dollars pour son mois d'avril (quatre semaines terminées le 5 mai), soit une augmentation de 7,1% par rapport à la même période de l'année dernière.



En données comparables, et compte non tenu de l'incidence des variations des prix de l'essence et des taux de change, ses ventes se sont accrues de 5,5%, dont des hausses de 5,2% aux Etats-Unis, 5,9% au Canada et 7% dans les autres pays.



La chaine de magasins-entrepôts précise toutefois que le mois d'avril 2024 a été affecté négativement, à hauteur d'un peu plus de 0,5% sur les ventes totales et comparables, par le changement de calendrier de Pâques.





