Costco : croissance de 24% du CA en mai

(CercleFinance.com) - Le distributeur par entrepôts Costco Wholesale a dévoilé jeudi soir un chiffre d'affaires de 15,59 milliards de dollars au titre de son mois de mai (couvrant les quatre semaines jusqu'au 30 mai), en croissance de 24,2% en comparaison annuelle. A surface comparable, ses ventes se sont accrues de 22,8% (+14,7% ajusté d'effets changes et prix de l'essence). Costco estime à entre 200 et 250 points de base un effet calendaire positif lié au Memorial Day, non intégré cette année dans la période.

Valeurs associées COSTCO WHSL NASDAQ +0.74%