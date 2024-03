Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Costco: croissance de 19% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 13:27









(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a publié jeudi soir un bénéfice net pour son deuxième trimestre comptable (clos le 18 février) de 1,74 milliard de dollars, soit 3,92 dollars par action, un BPA en croissance de 18,8% en comparaison annuelle.



Le groupe précise que son BPA a été dopé à hauteur de 0,21 dollar par un avantage fiscal lié à la déductibilité de son dividende spécial de 15 dollars par action, dans la mesure où il a été reçu par les participants au régime 401(k).



La chaine de magasins-entrepôts a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5,7% à 57,3 milliards de dollars (+5,8% en données ajustées de variations des prix de l'essence et de changes), dont une hausse de 18,4% des ventes sur Internet.





