Cosmétiques: Shiseido prévoit 1.500 départs volontaires au Japon

Le numéro un japonais des cosmétiques, Shiseido, a annoncé jeudi un plan de transformation de ses activités au Japon incluant notamment 1.500 départs volontaires cette année, soit près de 4% de ses effectifs mondiaux.

Seuls des salariés de Shiseido respectant certains critères d'âge et de durée de carrière seront éligibles à ce programme de retraite anticipée, selon un communiqué. Le groupe compte aussi soutenir ceux qui souhaiteront se réinsérer professionnellement.

Shiseido veut notamment accélérer ses ventes en ligne au Japon, en les faisant passer à 30% de son chiffre d'affaires national, contre à peine plus de 10% actuellement, a-t-il expliqué.

Le groupe veut aussi réduire au Japon le coût de ses ventes, ses dépenses marketing et d'autres frais, et "concentrer ses activités sur ses marques, produits et points de vente à fort potentiel de croissance et de rentabilité".

Shiseido a connu un exercice 2023 difficile à cause d'un déclin en Chine et dans le "travel retail" (boutiques dans les aéroports), un segment actuellement perturbé en Asie par un durcissement réglementaire en Chine et en Corée du Sud.

Pour son nouvel exercice annuel, le groupe mise sur une légère progression de 1,1% de son bénéfice net à 22 milliards de yens (136,7 millions d'euros au cours actuel) et sur un rebond de 2,8% de son chiffre d'affaires, à 1.000 milliards de yens (6,2 milliards d'euros), selon ses résultats publiés début février.