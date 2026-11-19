Cosmétiques : l'américain Estée Lauder envisage des dizaines de départs volontaires en France

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le groupe de cosmétiques américain Estée Lauder (propriétaire des marques Clinique, Bobbi Brown, La Mer...) prévoit des dizaines de départs volontaires en France, dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, a appris l'AFP de sources concordantes.

Selon une source syndicale, ces départs, annoncés par la direction le 10 novembre, pourraient concerner les personnels du siège et de terrain (représentantes boutiques, etc.).

Le projet repose sur une rupture conventionnelle collective, sous réserve d'un accord avec les organisations syndicales, indique cette source.

"L'entreprise a engagé une procédure de consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet d'évolution porté par une rupture conventionnelle collective prévoyant jusqu’à 67 départs volontaires", a confirmé Estée Lauder, contacté par l'AFP. L'entreprise compte environ 700 salariés en France.

"La consultation est toujours en cours et par conséquent, aucune décision définitive n'a été prise. Le nombre final de départs ne peut être déterminé à ce stade, puisqu'ils reposeraient sur le volontariat", ajoute le groupe.

Ce dernier dit vouloir "faire évoluer son organisation en France afin de simplifier son fonctionnement, de mieux concentrer ses ressources et de soutenir la croissance future de ses marques".

Cette annonce intervient alors que le groupe de cosmétiques a engagé un plan stratégique, baptisé "Beauty Reimagined" (beauté réinventée), ayant pour objectif de revenir à une "croissance durable" des ventes.

Il avait alors annoncé la suppression de jusqu'à 7.000 postes dans le monde, avant de porter cette estimation à une fourchette de 9.000 à 10.000 postes.

Pour son année 2026 achevée fin juin, Estée Lauder a enregistré 15 milliards de dollars de ventes, en hausse de 5 % sur un an, mais en recul d'environ 15 % par rapport à 2022. Début novembre, pour le premier trimestre de son exercice fiscal décalé 2027, ses ventes ont également affiché une nette progression (+7 % sur un an).

"La croissance s’accélère, la rentabilité se renforce considérablement, et l'impact de +Beauty Reimagined+ devient de plus en plus évident dans l'ensemble de notre activité", avait alors fait valoir Stéphane de La Faverie, le dirigeant du groupe.