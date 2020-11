Corum L'Epargne : les objectifs de ses SCPI seront tenus voire dépassés en 2020

(AOF) - Fidèle à sa réputation de transparence, Corum L'Epargne a dévoilé le mail envoyé à ses associés/Clients/Epargnants. Dans ce courrier, la société de gestion assure avoir une bonne visibilité sur 2020 malgré le contexte difficile. Elle confirme que les objectifs annuels de performance des SCPI de la gamme Corum L'Épargne pour 2020 seront tenus voire dépassés. En effet, les encaissements de loyer du quatrième trimestre, réalisés pour la plupart en octobre, sont conformes aux prévisions.

Le groupe dit aborder les mois qui viennent avec la même précaution que depuis le début de la crise. Les efforts seront déployés auprès des entreprises locataires afin de leur permettre de traverser cette situation difficile et d'être en mesure de redémarrer leur activité le plus tôt possible.

Par cette action, il s'agit de réunir les conditions pour maintenir la performance potentielle des fonds.