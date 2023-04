Corum L’Épargne affiche une collecte de plus de 360 millions d’euros au premier trimestre

(AOF) - Avec désormais plus de 100 000 épargnants dont près de 10 000 nouveaux clients au premier trimestre 2023, la société Corum L’Épargne accélère sa croissance. Les performances des solutions d’épargne proposées par le groupe sont au vert et la société profite d’une collecte dynamique de plus de 360 millions d’euros sur ce premier trimestre, soit une croissance de près de 30 % comparée au premier trimestre 2022.

Côté performance, Corum Origin, Corum XL et Corum Eurion, dont les objectifs de rendements ont été fixés lors de leur création, respectivement de 6 %, 5 % et 4,5 %, devraient cette année encore les tenir.