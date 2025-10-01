Corteva va scinder ses unités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes cotées en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 5)

Lasociété agrochimique Corteva

CTVA.N a annoncé mercredi qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétés distinctes cotées en bourse, rejoignant ainsi une vague de conglomérats américains cherchant à scinder leurs activités pour poursuivre une croissance ciblée.

Cette scission vient s'ajouter àplusieurs scissions importantes annoncées l'année dernière, notamment par Kraft Heinz KHC.O , Warner Bros Discovery WBD.O et DuPont DD.N . Corteva elle-même a été créée après que le conglomérat chimique DowDuPont se soit scindé en trois entités en 2019.

Corteva s'attend à ce que la scission soit achevée au cours du second semestre 2026.

Après la scission, les deux entités fonctionneront comme une société de semences pure et une société de protection des cultures pure, a déclaré Corteva.

Le secteur des semences a généré environ 56,5 % des ventes nettes totales de Corteva, soit 16,90 milliards de dollars l'année dernière, le reste provenant de son segment de protection des cultures, qui produit des herbicides, des fongicides, des insecticides et des traitements de semences.

"Les marchés des semences et de la protection des cultures ont évolué et, par conséquent, nous constatons que les opportunités à venir pour les deux entreprises divergent - c'est le bon moment pour agir afin de rester en tête du marché", a déclaré Chuck Magro, directeur général de Corteva.

M. Magro deviendra le directeur général de la société issue de la scission qui abritera les activités de semences.

Greg Page, président de Corteva, conservera son poste au sein de la société existante qui gérera le segment des produits phytosanitaires.

Les actions de Corteva étaient en baisse marginale à 67,20 dollars dans les échanges de pré-marché.