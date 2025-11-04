 Aller au contenu principal
Corteva relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte demande
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 22:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions dans le paragraphe 1, de détails et de contexte dans les paragraphes 2 et 3)

Corteva CTVA.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, la société agrochimique s'attendant à ce que la forte production agricole stimule la demande pour ses produits, ce qui a entraîné une hausse de plus de 5 % de ses actions dans les échanges prolongés.

Le mois dernier, la société a annoncé son intention de séparer ses activités de semences et de pesticides en entités cotées en bourse, dans le but de définir des stratégies spécifiques d'allocation de capital, de répondre plus rapidement aux évolutions du marché et de saisir les opportunités de croissance de manière indépendante.

Corteva s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté pour 2025 se situe entre 3,25 et 3,35 dollars par action, contre 3,00 à 3,20 dollars par action prévus précédemment.

La société basée à Indianapolis a enregistré une perte ajustée de 23 cents par action au cours du troisième trimestre. Les analystes estimaient en moyenne une perte de 53 cents, selon les données compilées par LSEG.

