Corteva recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des difficultés rencontrées au Brésil

** L'action de la société agrochimique Corteva CTVA.N recule de 9,7 % à 11 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 , les ramenant à une fourchette de 76 à 80 cents, ce qui est inférieur aux attentes des analystes (1,64 $) et en baisse par rapport à la fourchette précédente (3,60 $ à 3,80 $)

** Ces résultats décevants s’expliquent par les difficultés rencontrées au Brésil, notamment des stocks élevés, des achats retardés et des taux d’intérêt élevés, ce qui a entraîné une baisse de 31 % du chiffre d’affaires organique en Amérique latine – CVTA

** La société annonce pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de 1,59 milliard de dollars et un BPA ajusté de 6 cents, deux chiffres inférieurs aux estimations des analystes (respectivement 1,76 milliard de dollars et 10 cents), selon les données compilées par LSEG

** Sur 23 courtiers, 16 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et sept "conserver"; le cours-cible médian est de 17 $ - LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 20,7 % depuis le début de l'année