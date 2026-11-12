Corteva recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des difficultés rencontrées au Brésil

** L'action de la société agrochimique Corteva CTVA.N recule de 9,7 % à 11 dollars en pré-ouverture
** La société révise à la baisse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 , les ramenant à une fourchette de 76 à 80 cents, ce qui est inférieur aux attentes des analystes (1,64 $) et en baisse par rapport à la fourchette précédente (3,60 $ à 3,80 $)
** Ces résultats décevants s’expliquent par les difficultés rencontrées au Brésil, notamment des stocks élevés, des achats retardés et des taux d’intérêt élevés, ce qui a entraîné une baisse de 31 % du chiffre d’affaires organique en Amérique latine – CVTA
** La société annonce pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de 1,59 milliard de dollars et un BPA ajusté de 6 cents, deux chiffres inférieurs aux estimations des analystes (respectivement 1,76 milliard de dollars et 10 cents), selon les données compilées par LSEG
** Sur 23 courtiers, 16 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et sept "conserver"; le cours-cible médian est de 17 $ - LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 20,7 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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