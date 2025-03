CORRIGÉ - MISE À JOUR 1-La Chine rassure Apple, Pfizer, Cargill et d'autres sur le potentiel commercial

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les tensions sino-américaines au paragraphe 6, citations du directeur général tirées d'un article de presse aux paragraphes 11 à 13) par Liz Lee

La Chine a cherché à rassurer les chefs d'entreprise étrangers sur le potentiel commercial du pays lorsque le vice-Premier ministre He Lifeng a rencontré dimanche les dirigeants d'Apple AAPL.O , de Pfizer PFE.N , de Mastercard MA.N , de Cargill et d'autres.

Il a également rencontré la société pharmaceutique Eli Lilly, l'entreprise de dispositifs médicaux Medtronic et le fabricant de verre spécialisé Corning, selon une déclaration du ministère du Commerce.

« La Chine continuera d'améliorer l'environnement des affaires et accueillera davantage d'investissements de la part des entreprises multinationales en Chine, partageant ainsi les opportunités de développement », a-t-il déclaré aux chefs d'entreprise, décrivant l'économie chinoise comme « très résiliente » et « pleine de vitalité ».

La déclaration ne précisait pas où ils se sont rencontrés. De nombreux directeur général étrangers sont à Pékin pour assister à un forum d'affaires dimanche et lundi, et certains devraient rencontrer le président Xi Jinping vendredi, ont indiqué des sources à Reuters.

Beijing is keen to woo foreign investment amid heightened geopolitical tensions, as policymakers try to boost domestic consumption in a slowing economy to offset fresh U.S. tariff headwinds .

Depuis son entrée en fonction en janvier, l'administration Trump a imposé des droits de douane de 20 % sur tous les produits chinois, accusant Pékin de ne pas en faire assez pour endiguer le flux de fentanyl vers les États-Unis, ce qui a mis à rude épreuve les relations entre les deux pays.

Lors du Forum sur le développement de la Chine, le Premier ministre chinois Li Qiang a exhorté dimanche les pays à ouvrir leurs marchés pour lutter contre « l'instabilité et l'incertitude croissantes » et a promis des politiques macroéconomiques plus actives.

Le sénateur républicain américain Steve Daines, fervent partisan du président Donald Trump, a rencontré dimanche Li en compagnie de sept cadres supérieurs d'entreprises américaines. Daines a déclaré que cette réunion leur avait permis d'exprimer directement à Li leur point de vue sur l'environnement des affaires en Chine.

Quelque 86 représentants d'entreprises de 21 pays ont participé au forum cette année, les entreprises américaines constituant le plus grand groupe de participants, a déclaré la chaîne de télévision d'État CCTV.

Une source a déclaré qu' s de directeur général américains de moins participaient au forum par rapport à l'année dernière.

Mais certains directeur général se sont montrés optimistes quant aux investissements et aux affaires en Chine, a rapporté le Global Times, un journal soutenu par l'État.

« Nous avons assurément confiance dans le développement de la Chine. Nous avons investi de manière constante en Chine depuis des décennies et nous continuerons à le faire dans les décennies à venir », aurait déclaré Wendell Weeks, directeur général de Corning, au journal.

La société américaine de vente directe Amway surveillait l'impact des droits de douane américains, mais son directeur général, Michael Nelson, a déclaré que l'entreprise se concentrait sur l' t future d' er le marché chinois, selon le Global Times.