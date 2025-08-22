CORRIGÉ-L'entreprise allemande DHL se joint à ses homologues pour restreindre les services de transport de colis à destination des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur la suspension, des informations sur les homologues et les changements douaniers américains)

Le groupe allemand de services postaux DHL DHLn.DE a déclaré vendredi qu'il suspendrait l'expédition de colis standard pour les entreprises vers les États-Unis, conformément à des mesures similaires prises par des pairs européens dissuadés par les droits de douane américains imminents pour les colis de faible valeur.

L'administration du président américain Donald Trump a déclaré le mois dernier qu'elle suspendrait l'exemption globale "de minimis", qui permet également une paperasserie minimale, pour les envois internationaux de moins de 800 dollars, à compter du 29 août.

En début de semaine, les groupes postaux de Scandinavie, d'Autriche et de Belgique ont déclaré qu'ils interrompraient les envois de colis vers les États-Unis.

"La raison de ces restrictions probablement temporaires est que les autorités américaines exigent de nouvelles procédures pour les envois postaux", a déclaré DHL.

Le 25 août sera le dernier jour de réception des envois, mais le service de livraison haut de gamme DHL Express ne sera pas affecté par cette suspension, a ajouté la société.

Les particuliers pourront continuer à envoyer des cadeaux d'une valeur inférieure à 100 dollars aux États-Unis sous forme de colis standard, mais ces envois seront soumis à des contrôles encore plus stricts afin d'éviter les abus.