CORRIGÉ - EXCLUSIF-Des pirates informatiques ont piraté « Cloud One », la plateforme informatique phare de l'armée de l'air américaine

Des pirates informatiques ont pénétré dans la principale plateforme de cloud computing de l’armée de l’air américaine, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier, un incident qui pourrait compromettre une grande quantité de données sensibles d’ordre tactique, de personnel et de logistique.

L'intrusion dans Cloud One a été découverte au cours du dernier mois environ, lors de travaux de mise à niveau du système, ont précisé deux de ces sources, ajoutant que cette découverte avait entraîné des perturbations sur l'ensemble de la plateforme. Reuters n'a pas pu établir l'identité des pirates, l'étendue exacte de l'intrusion ni déterminer si des données avaient été volées.

Dans une déclaration adressée à Reuters, l’armée de l’air a indiqué qu’elle « ne commentait pas la posture de sécurité, les vulnérabilités ou l’état opérationnel de réseaux et de systèmes spécifiques. Nous prenons en permanence des mesures prudentes pour protéger les informations, les systèmes et les capacités opérationnelles de l’armée de l’air. »

UN GUICHET UNIQUE

Lancé en 2017, Cloud One était destiné à servir de guichet unique pour les besoins informatiques de l’armée de l’air, en combinant les ressources de quatre opérateurs — Microsoft, Amazon, Oracle et Alphabet — afin d’alimenter des dizaines d’applications, notamment celles qui gèrent les données du personnel, la paie, la logistique et la maintenance.

Parmi celles-ci figurent le système de commandement et de contrôle basé sur le cloud de l’armée de l’air, qui rassemble les données des radars de défense aérienne et d’autres flux de données provenant de toute l’Amérique du Nord, ainsi que le système intégré de munitions de combat de théâtre (Theater Integrated Combat Munitions System), qui assure le suivi des bombes et des missiles sur plus de 200 sites de l’armée de l’air américaine à travers le monde.

SAIC SAIC.O était le maître d’œuvre de Cloud One jusqu’en 2026 , date à laquelle Leidos LDOS.N a pris le relais. SAIC n’a pas répondu à une demande de commentaires. Leidos a renvoyé les questions à l’armée de l’air.

Selon deux de ces sources, Cloud One figure parmi les plus grandes plateformes cloud de l’armée américaine.

“Une faille à ce niveau-là, c’est grave”, a déclaré l’une des sources.

Les enquêteurs ont fait appel au Cyber Command, la force cyber de l’armée américaine, pour évaluer les dégâts, a indiqué l’une des sources.

Le Cyber Command n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

DES PERTURBATIONS DE GRANDE AMPLEUR

La découverte de ce piratage a entraîné toute une série de perturbations. Deux des sources, ainsi qu’une quatrième personne proche du dossier, ont indiqué que les efforts visant à migrer les applications de back-office vers Cloud One, une priorité militaire de longue date, avaient été suspendus.

Les mises à jour des applications déjà en service sur Cloud One ont été bloquées, empêchant ainsi le personnel de l’armée de l’air d’appliquer les correctifs alors même qu’une nouvelle série de failles logicielles graves venait d’être révélée dans l’ensemble du secteur technologique. Une cinquième source a indiqué que certains utilisateurs s’étaient vu retirer leurs droits d’administrateur.

Les cinq sources ont souhaité garder l’anonymat.

Une source a indiqué que les cyberintrus avaient exploité une faille logicielle pour accéder au plan de contrôle. Cette personne a comparé le plan de contrôle à une télécommande universelle, car les intrus pourraient en théorie tirer parti de leur accès pour vérifier l’état opérationnel des appareils militaires ou le mouvement des pièces de rechange, bien qu’il ne soit pas clair si les pirates l’aient fait dans ce cas précis.

Reuters n’a pas pu identifier la faille spécifique exploitée par les pirates.

SÉRIE DE PIRATAGES

La nouvelle de cette intrusion intervient dans un contexte d’inquiétude croissante face aux intrusions basées sur l’IA, un problème particulièrement grave pour les réseaux basés sur le cloud en raison de la capacité des modèles d’IA à détecter rapidement les failles sur de vastes zones.

Le gouvernement américain est déjà confronté aux répercussions d’au moins six autres incidents cybernétiques récemment révélés, dont deux au FBI , un précédent piratage des données du Pentagone , une récente fuite d’informations sur le personnel du Département de la Sécurité intérieure , une faille touchant au moins deux agences de renseignement et un piratage au Département du Trésor .

Cloud One est depuis longtemps dans le collimateur des pirates informatiques.

Dans un commentaire datant de 2023 publié par le site FedScoop, la direction de Cloud One vantait ce qu’elle qualifiait de “taux de réussite de 100 %” dans la lutte contre ce qu’elle décrivait comme un nombre “stupéfiant” de tentatives d’intrusion dans la plateforme.

“En matière de sécurité, il n’y a pas de place pour l’erreur”, a écrit la direction de Cloud One.