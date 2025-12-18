CORRIGÉ-Elliott se prépare à la cotation de Barnes & Noble et de Waterstones, selon le FT

(Corrige le titre et le paragraphe 1 pour indiquer "listing" et non "listings")

Le fonds spéculatif Elliott Management se prépare à l'introduction en bourse de Barnes & Noble et de Waterstones, dont la cotation devrait avoir lieu l'année prochaine à Londres ou à New York, a rapporté le Financial Times jeudi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Elliott Management, Barnes & Noble et Waterstones n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.