Correction sur les actions chinoises, les petites capitalisations à l'honneur

Semaine du 13 au 19 Juillet 2020

Les marchés actions ont terminé la semaine sur des résultats contrastés. Aux Etats-Unis, le S&P 500 gagnait 1.25% bien que le nombre de nouvelles contaminations au COVID-19 ne cesse de progresser (77,200 sur la seule journée de jeudi). C'est d'ailleurs ce qui a amené la Californie a refermé de nombreux commerces et lieux publics. De plus, l'amélioration du marché du travail américain semble montrer de réels signes d'essoufflement.

Ces nouvelles n'ont pas empêché les petites capitalisations de réduire un peu leur écart de rendement avec les grandes, le Russell 2000 engrangeant 3.56% sur la semaine. En revanche, le NASDAQ Composite perdait du terrain (-1.08%) après les prises de bénéfice conséquentes sur les GAFAMN (Microsoft en baisse de -5.05%, Amazon de -7.44%, Netflix de -10.16% alors que son bénéfice par action tombait bien en dessous des prévisions du consensus et que ses projections de nouveaux clients en T3 étaient revues à la baisse).

Les marchés européens étaient également bien orientés (MSCI EMU et FTSE 100 en hausse de 1 .71% et 3.20% respectivement) en dépit de données macroéconomiques décevantes au Royaume-Uni et de l'absence d'accord entre les chefs d'Etats européens sur le plan de relance de 750 milliards d'euros.

En Asie, les marchés actions ont également terminé la semaine en territoire positif (NIKKEI 225 : +1.82%, NIFTY 50 : +1.24%, S&P/ASX 200 : +1.93%, KOSPI : +2.37%), à l'exception notoire de la Chine (Shanghai Composite perdant 5%). Pourtant, la production industrielle chinoise a progressé en juin au-delà des attentes (+4.8%), mais cette bonne nouvelle a été contrebalancée par des ventes au détail très faibles (en baisse de 1.8 % sur le même mois), ce qui sème le doute sur la pérennité de la reprise économique.

Au sein des secteurs S&P, la semaine a été marquée par une rotation assez nette. Ceux qui avaient surperformé ces derniers temps ont rétrogradé cette fois-ci, à l'image des biens de consommation discrétionnaire (-1.62%), des valeurs technologiques (-1.16%) et des services télécoms (-0.93%). En revanche, les perdants de la semaine dernière rebondissaient fortement, à l'instar des valeurs industrielles qui progressaient de 5.6%, des matériaux de base en hausse de +5.44%, et des valeurs de santé (+5.09%), clairement soutenues par Moderna Therapeutics (+51.5% WTD), suite à des informations précisant que l'Union Européenne était en pourparlers avec des laboratoires pharmaceutiques pour acheter des millions de doses de vaccins pour lutter contre le COVID-19.

Ce fut en revanche une période de calme plat pour les emprunts d'Etat (rendements inchangés sur les emprunts à 10 ans américain et allemand). A l'opposé, les marchés de crédit poursuivaient leur marche en avant (IG EUR +0.35%, IG USD: +0.72%, HY EUR: +0.47%, HY USD: +1.2%). Seule la dette émergente rétrogradait un peu (- 0.11% en devises locales).

