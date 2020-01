Correction pour les valeurs liées à l'Argent

Les ETFs cherchant à répliquer les performances des indices liés à l'Argent ont connu une session de marché compliquée hier avec une...

Les ETFs cherchant à répliquer les performances des indices liés à l'Argent ont connu une session de marché compliquée hier avec une performance journalière négative à -2,45%. Le rallye haussier entamé plus tôt subit sa première correction mais la performance cumulée sur les 30 derniers jours reste intéressante à +6,32%. Sur la même période, le platine est en hausse de 7,09% et la performance cumulée de l'or est à +6,41%. Le début d'année est quelque peu volatile pour les valeurs liés à l'argent. Depuis le début de l'année, les ETFs inclus dans le segment ont régressé en moyenne de 0,62% et les investisseurs réduisent leur exposition avec des flux cumulés sur la même période de $-72,28M. 23 fonds répliquant les performances de 7 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $10,28Mds.

En savoir plus sur les valeurs liées à l'Argent.