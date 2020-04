Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CORRECTION OFFICIELLE-LEAD 1-Coronavirus-14.393 décès en France, nombre quotidien en baisse dans les hôpitaux Reuters • 12/04/2020 à 21:11









(Correction officielle de la DGS qui évoque 310 décès supplémentaires enregistrés en milieu hospitalier contre 315 évoqués précédemment) PARIS, 12 avril (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a fait plus de 14.000 morts en France où le nombre de décès quotidiens était en baisse dimanche dans les hôpitaux avec 310 décès supplémentaires recensés en l'espace de 24 heures contre 350 samedi, a annoncé la Direction générale de la santé (DGS). Au total, l'épidémie a fait 14.393 morts dans le pays, établissements hospitaliers et établissements médico-sociaux confondus, soit 561 nouveaux décès supplémentaires en un jour, a précisé la DGS dans un communiqué, faisant état de 95.403 cas de COVID-19 confirmés dans le pays. Dans le détail, 31.826 personnes sont hospitalisées en France, soit 1.688 de plus en 24 heures, et quelque 6.845 patients se trouvent dans un état grave - un chiffre en baisse pour le quatrième jour consécutif mais une "très légère baisse" de 35 patients "seulement", note la DGS. Concernant les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les autres établissements médico-sociaux, 37.188 cas de COVID-19 ont été confirmés ou jugés possibles et 5.140 décès ont été recensés depuis le 1er mars. "Nous constatons l'amorce d'un très haut plateau mais nous devons rester vigilants car les services hospitaliers et de réanimation prennent en charge de très nombreux patients", souligne la DGS. "Il ne faut pas relâcher nos efforts et continuer à réduire chaque jour le nombre de contacts pour freiner tous ensemble la transmission du virus." (Marine Pennetier)

