Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CORRECTION-France-La famille de Cédric Chouviat en appelle à Emmanuel Macron Reuters • 23/06/2020 à 13:40









(au 2e para, lire "involontaire") PARIS, 23 juin (Reuters) - La famille de Cédric Chouviat, livreur quadragénaire décédé après une interpellation pour outrages le 3 janvier dernier à Paris, en a appelé mardi au président de la République lors d'une conférence de presse, réclamant notamment la suspension des policiers concernés et l'interdiction de la technique dite de la "clé d'étranglement". Les interrogations sur les circonstances de la mort de cet homme de 42 ans, qui font l'objet d'une enquête du parquet de Paris pour "homicide involontaire", sont revenues dans le débat public sur fond de multiplication des mobilisations contre les violences policières, dans le sillage de la mort de George Floyd aux Etats-Unis. "Aujourd'hui je voulais prendre la parole pour m'adresser directement au président de la République, M. Emmanuel Macron", a déclaré Sofia Chouviat, fille de la victime, en réclament "une réponse solennelle" et "immédiate" au chef de l'Etat. "On ne comprend toujours pas pourquoi (les quatre policiers impliqués) n'ont toujours pas été suspendus", a-t-elle dit. "On ne comprend pas pourquoi la technique d'interpellation qui est la clé d'étrangement, n'a toujours pas été interdite, car comme on a pu le constater c'est ce qui a tué mon père (en engendrant) une fracture du larynx", a-t-elle poursuivi. Me Vincent Brengarth, un des avocats de la famille, a lui aussi réclamé lors de cette conférence de presse une "réaction de la part des autorités publiques". "Combien de morts attendons-nous pour que, enfin, les techniques policières, les techniques d'immobilisation puissent changer ?", a-t-il insisté. Pour Christian Chouviat, le père de Cédric Chouviat, "on ne lui a laissé aucune chance de survie. Il a crié 'J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe, j'étouffe", à sept reprises. L'avocat de deux des policiers impliqués, Me Laurent-Franck Liénard, a expliqué sur LCI que ses clients avaient "découvert" ces mots, qu'ils n'avaient "jamais entendus", lorsqu'on leur a présenté les vidéos de l'interpellation à l'occasion de leur garde à vue, la semaine dernière. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.