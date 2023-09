Correction :Banque Richelieu France : Laurence Lenepveu (ex-Indosuez) nommée directrice de clientèle

Banque Richelieu France affirme avoir " su conforter ces dernières années son positionnement de banque privée boutique sur le territoire français ". Le recrutement de " plusieurs experts de maisons prestigieuses, allié à des expertises internes fidèles ", doit lui permettre de " proposer une offre complète et intégrée à des clients High et Ultra High Net Worth ".

Laurence Lenepveu rejoint Banque Richelieu France en qualité de Directrice Clientèle rattachée à Paris. Titulaire d'une Maîtrise en Sciences Economiques de l'Université de Paris II, elle était depuis 2014 chez Indosuez Wealth Management comme banquière privée (2014-2017), puis comme Banquier Conseil (2018-2023). " Son expérience riche auprès d'une clientèle en gestion de fortune et son expertise fine en matière de conseil patrimonial seront des atouts précieux dans la poursuite de notre développement " se réjouit Sylvain Fondeur, Président du Directoire.

(AOF) - Une erreur s’est glissée dans notre dépêche à propos de la nomination de Laurence Lenepveu (ex-Indosuez) en tant que directrice de clientèle. Elle devient directrice de clientèle de Banque Richelieu France et non de Richelieu Finance.

