Correctif: TME Pharma: nouveaux résultats positifs sur l'évaluation du NOX-A12

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans le titre de notre précédente dépêche concernant TME Pharma. La correction a été faite et le texte corrigé suit.

TME Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer en ciblant le microenvironnement tumoral (TME), livre une mise à jour des résultats de l'évaluation de son produit NOX-A12, sur des patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqué : après 12 mois d'étude (médiane), " la survie médiane globale n'a pas encore été atteinte " et 83% des patients (5 sur 6) sont toujours en vie.

Le délai de 12 mois est un point de repère important pour l'évaluation puisqu'il dépasse la survie attendue d'environ 10 mois pour les patients ayant des tumeurs non méthylées MGMT et une résection incomplète.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.