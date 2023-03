Correctif : Prodways vise une marge d'EBITBA courant supérieure à 15% à 2028

(AOF) - Une coquille s'est glissée dans notre dépêche à propos de Prodways. Il s'agit de l'EBITDA et non de l'EBITA. Le texte corrigé.

Prodways a dévoilé un résultat net, part du groupe, en progression de 138% à 1,5 million d'euros. L'EBITDA courant de la société spécialisée dans l'impression 3D industrielle a augmenté de 29% à 11,4 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 14,1%, en amélioration de 1,7 point. Le chiffre d'affaires a atteint 81 millions d'euros sur l'année 2022, soit une croissance de 14%, dont 9% de croissance organique. La capacité d'autofinancement a progressé de 71%, de 10,2 millions d'euros.

Cette année, Prodways table sur une croissance du chiffre d'affaires attendue de l'ordre de 10% et sur une marge d'EBITDA courant en progression par rapport au second semestre 2022, autour de 12%.

Prodways annonce une nouvelle phase de développement à horizon 2028 avec le plan stratégique Boost, dont l'ambition est de réaliser environ 200 millions d'euros de revenus en 2028, un renforcement des équipes qui commence dès 2023 pour atteindre 800 personnes à terme et une marge d'EBITDA courant supérieure à 15%.

Prodways prévoit enfin de maintenir une discipline financière pour réaliser le plan avec un besoin d'investissements autour de 5% des revenus par an.

