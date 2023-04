CORRECTIF : OPM : trésorerie de 13,4 millions d'euros, visibilité pour l'année 2023

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre dernière dépêche sur Oncodesign Precision Medicine (OPM): il s'agissait d'une trésorerie de 13,4 millions d’euros et non de 134 millions. Oncodesign Precision Medicine (OPM) annonce une trésorerie de 134 millions d’euros au 31 décembre 2022, qui assure son développement « pour l’année à venir », et un résultat net « quasi à l’équilibre » avec une perte nette de 200 000 euros sur l’exercice 2022.

Cette entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques souligne que le total de ses revenus atteint 8,3 millions d'euros, contre 4 millions en 2021.

Oncodesign rappelle cependant que les " milestones " et " up-fronts " constituent l'essentiel de son chiffre d'affaires et " ne constituent pas l'indicateur le plus pertinent pour juger de la valeur de l'entreprise ".

" OPM a débuté officiellement son activité en septembre 2022 à la suite de la scission avec Oncodesign Biotechnology SA, pour être introduite sur Euronext Growth en décembre en réussissant son IPO au travers d'une levée de fond de 8 millions d'euros ", rappelle le PDG Philippe Genne. " Cette jeune entreprise bénéficie de l'expérience et de la dynamique créée dans Oncodesign SA, devenue Oncodesign Services SAS sortie de la cote depuis fin décembre, avec laquelle elle dispose d'un accord stratégique pour la réalisation de ses travaux de recherche, très important pour la suite de son parcours et de la réussite de sa mission ".

