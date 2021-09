Correctif : Nortia lance Nortia Retraite

(AOF) - Une coquille s'est glissée dans notre dernière dépêche sur Nortia lance Nortia Retraite. Il s'agit de Nortia et non de Nortia Immo. Le texte corrigé suit.

Nortia lance une plateforme de PER dédiés et 100% digitale : Nortia Retraite. Cette nouvelle solution d'épargne se divise en 3 contrats : PER Panthéa, PER Private et PER Enedia, qui possèdent des caractéristiques, des univers d'investissements et des modes de gestions complémentaires : table de mortalité garantie, souscription pour les mineurs, souscription post liquidation, contrats multi poches, gestion ISR, investissement 100% euros ou supports immobiliers.

Ces PER disposent également de gestions à Horizon innovantes en intégrant par exemple des FCPR et des SCI, ou avec une sélection dynamique de fonds réalisée par Tailor AM, spécialiste de la multi-gestion au sein du groupe DLPK.

Comme pour l'ensemble des gammes de produits Nortia, une équipe d'experts en ingénierie patrimoniale et financière ainsi que les services de traitement des actes proposent un accompagnement sur-mesure aux CGP partenaires.

En outre, Nortia Retraite offre un seul parcours digital, la signature électronique sur les PER Private et Panthea, à la souscription et pour les arbitrages. Dès la fin octobre, les CGP pourront lancer leurs souscriptions à partir d'O2S avec les KYC de leurs clients intégrés et donc pré saisis.