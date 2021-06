Correctif : Nominations chez Russell Investments France

(AOF) - Une coquille s'est glissée dans notre précédente dépêche sur Russell Investments France. Le texte corrigé suit.

Deux ans après son arrivée chez Russell Investments France, Riccardo Stucchi est nommé Président de la société de gestion, et responsable du développement de la société sur le marché français. Alexandre Attal, présent chez RIF depuis 2012, est nommé Directeur de la Gestion, Multi-actifs France et Directeur Exécutif de Russell Investments France, en charge de la gestion des fonds dédiés et stratégies d'investissement pour les clients français. Il travaillera en étroite collaboration avec Riccardo Stucchi dans l'exécution et le développement des activités de Russell Investments en France.

Présent en France depuis 1994, Russell Investments France dispose du statut de société de gestion française agréée à l'AMF depuis 2012 Avec 10 collaborateurs, Russell Investments France gère plus de 13 milliards d'euros d'actifs sur des stratégies multi-actifs et overlay.