Correctif : HSBC discute avec plusieurs repreneurs pour ses activités de banque de détail en France

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre dépêche précédente à propos d'HSBC Group. La banque discute en effet avec plusieurs repreneurs et non un seul. Le texte corrigé suit. Lors de l'annonce de ses résultats annuels, HSBC Group a indiqué qu'elle était proche de la fin de l'examen stratégique de ses activités de banque de détail en France et était en négociation avec plusieurs potentiels en vue d'une vente.

L'établissement britannique a précisé que dans le cas d'une vente et compte tenu des performances sous-jacentes de l'activité de détail en France, il enregistrerait une perte lors de la cession.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.