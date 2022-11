Correctif : Artémis courtage réalise sa plus grande acquisition avec le rachat d'AJN Courtage

(AOF) - Artémis courtage a apporté un correctif à sa communication à propos du rachat d'AJN Courtage. Cette nouvelle opération de croissance externe, la plus importante réalisée par Artémis courtage, lui permet d'atteindre un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et non de 50 millions d'euros, comme indiqué par erreur. Le texte corrigé suit.

Artémis courtage, entreprise de courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur créée il y a 13 ans, annonce l'acquisition de son franchisé AJN Courtage, courtier en crédit immobilier qui comptabilise 23 agences sur le territoire. Depuis 2009, Artémis courtage déploie une politique de développement dynamique portée par une stratégie de croissance organique et externe en investissant dans des entreprises fidèles à son esprit entrepreneurial.

Cette nouvelle opération de croissance externe, la plus importante réalisée par Artémis courtage, lui permet d'atteindre un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros et 100 points de vente présents sur tout le territoire. Elle illustre également ses fortes ambitions pour devenir un acteur encore plus incontournable du courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur.

En effet, en faisant l'acquisition de son franchisé AJN Courtage, Artémis courtage intègre un acteur de premier plan. Créée en 2010, AJN Courtage, avec ses 23 agences réparties dans l'hexagone (12 en Pays de la Loire et Bretagne, 4 agences Île-de-France et 7 agences en Nouvelle-Aquitaine) et ses 103 collaborateurs, a réalisé en 2022, 1 milliard d'euros de crédits négociés et un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros (le plus important enregistré en 12 ans d'activité).

" L'ADN d'Artémis courtage nous a d'emblée séduits, nous sommes convaincus que ce rapprochement va nous permettre d'augmenter considérablement notre audience via la complémentarité de nos expertises et la notoriété d'Artémis courtage " indiquent Julien Ganne et Nicolas Peytavin, fondateurs d'AJN Courtage.