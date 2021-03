CORR: MAISONS DU MONDE en tête du SBF 120 grâce à la montée au capital de Daniel Kretinsky

(AOF) - Dans une précédente dépêche sur la montée de Majorelle Investments au capital de Maisons du Monde, le nom d'un des deux fondateurs de la société d'investissement a été écorché, en l'occurrence celui de Gabriel Naouri. Ci-dessous se trouve la version corrigée de la dépêche (le cours de l'action a également été mis à jour).

Maisons Du Monde bondit de 6,69% aujourd'hui au SBF 120, à 17,07 euros par action, et se hisse en tête de l'indice après l'annonce de la montée au capital de Majorelle Investments. La holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et de l'homme d'affaires Gabriel Naouri, le fils du patron de Casino, a révélé ce matin avoir doubler sa participation dans le capital du distributeur d'ameublement pour la porter à 10%.

"Majorelle Investments entend soutenir, comme elle l'a fait depuis juillet 2020 dans un dialogue actif et productif avec le conseil d'administration et le management, la stratégie de transformation et de croissance de Maisons du Monde", a expliqué la société d'investissement dans un communiqué.

De plus, "au regard de sa position d'actionnaire de référence", Majorelle Investments envisage de solliciter la nomination d'un ou de plusieurs membres au conseil d'administration de la société.

Gabriel Naouri a vanté la performance du modèle de Maisons du Monde, notamment sa Marketplace lancée fin 2020, ainsi que "sa très grande résilience durant la crise du COVID". "Ce positionnement unique sera le socle de nombreux autres développements, tant en France qu'à l'étranger", a ajouté l'homme d'affaires.

Pour Berenberg, cette nouvelle est "positive pour la confiance des investisseurs et le cours de l'action MDM, car elle montre que deux investisseurs ayant une compréhension et une expertise approfondies du secteur de la vente au détail aux consommateurs [...] soutiennent la stratégie de MDM".

L'analyste rappelle que Daniel Kretinsky est notamment actionnaire de Casino, Metro, Sainsbury's, Footlocker, quatre grandes enseignes de distribution, ou encore du quotidien français Le Monde.

Le bureau d'études affirme également que son sentiment, selon lequel le distributeurs d'ameublement a traversé la crise avec succès, en ressort renforcé. Maisons Du monde pourrait à nouveau conforter Berenberg dans son analyse en fonction de ses résultats annuels 2020 complets, qui seront dévoilés mercredi 10 mars.

Selon Bryan Garnier, cité par Reuters, "un tel renforcement dans MDM, de 5% à 10%, alors que M. Kretinsky est en train de réduire sa participation dans Casino de 10% à 7% n'est peut-être pas une coïncidence. Un arbitrage pourrait être en train de s'opérer de Casino à MdM dans l'esprit de M. Kretinsky."

