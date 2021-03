CORR : La famille Agnelli s'offre 24% de Louboutin

L'enjeu est d'importance. La crise sanitaire a accru l'écart entre les poids lourds du luxe, qui avaient investi massivement en amont dans le digital, et les groupes de tailles moyennes, moins exposés au numérique, comme Tod's ou Ferragamo.

Cette opération intervient après une année difficile pour les petits acteurs du secteur qui ont été frappés de plein fouet par l'arrêt du tourisme international. Selon une étude publiée en novembre par le cabinet Bain et l'association italienne du luxe, le chiffre d'affaires du secteur a chuté de 22% au niveau mondial à 217 milliards d'euros en 2020 pour retourner à son niveau de 2014 et sa convalescence prendra trois ans.

La famille Agnelli entend elle aussi profiter du potentiel d'un secteur largement dominé par LVMH, Kering, Richemont et Hermès.

Exor, qui détient des participations dans Stellantis et Ferrari, poursuit son offensive dans le luxe. En décembre, la société avait acquis une participation majoritaire du groupe de luxe chinois Shang Xia auprès d'Hermès.

Fondé en 1991 par Christian Louboutin, la société a connu une croissance impressionnante. Le groupe est aujourd'hui l'un des plus célèbres chausseurs au monde avec environ 150 points de ventes dans 30 pays. Il est valorisé 2,3 milliards d'euros.

