CORR : IT LINK logiquement pénalisé par le confinement

(AOF) - Une erreur s'est glissée dans notre dernière dépêche consacrée à IT Link. Au premier semestre 2020, le groupe IT Link a enregistré un chiffre d'affaires de près de 24 millions d'euros (et non pas 2 millions) en recul organique de 4,4%.

Au premier semestre 2020, le groupe IT Link a enregistré un chiffre d'affaires de près de 24 millions d'euros, en recul organique de 4,4%. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de la société de conseil spécialisée dans le numérique affiche un retrait de 20,2%. Les pertes d'activité des mois d'avril et mai, particulièrement affectés par les mesures de confinement, ont en partie été compensées par une reprise au mois de juin plus dynamique que prévue.

Au deuxième trimestre 2020, le groupe estime avoir fait preuve d'une bonne capacité de résilience. La reprise de ses activités se poursuit,le pourcentage de consultants en production atteignant 84,1% au 25 août 2020.

Sur le second semestre, cette dynamique de reprise doit encore s'amplifier pour envisager un retour à un niveau d'activité d'avant crise en fin d'année.

A plus long terme, un retour à une croissance forte reste sujet à l'évolution du contexte économique, notamment dans les secteurs automobile, transport en commun, énergie et aéronautique.

Par ailleurs, les décisions prises par la direction pour contrebalancer les effets de la baisse d'activité, en faisant notamment appel aux aides gouvernementales,devraient permettre, d'une part de limiter l'impact de la crise sur la rentabilité du groupe, et d'autre part de préserver sa trésorerie, renforcée par l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 6 millions d'euros.

