Coronavirus-Washington interdit l'entrée des étrangers venant du Brésil

WASHINGTON, 24 mai (Reuters) - La Maison Blanche a annoncé dimanche qu'elle interdisait l'entrée aux Etats-Unis aux étrangers ayant été au Brésil au cours des deux dernières semaines, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Au Brésil, le dernier bilan dépasse désormais les 22.000 morts tandis qu'aux Etats-Unis, le pays le plus touché au monde, le cap des 100.000 décès se rapproche, avec 97.049 morts recensés dimanche. (Elizabeth Pineau)

