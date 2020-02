Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Washington craint un impact sur les achats chinois de produits agricoles US Reuters • 12/02/2020 à 02:03









WASHINGTON, 12 février (Reuters) - L'épidémie de coronavirus en Chine pourrait entraîner une réduction des achats chinois de produits agricoles américains dans le cadre de la "phase 1" de l'accord commercial entre Pékin et Washington, a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Robert O'Brien. Le bilan de l'épidémie en Chine a franchi le cap des 1.000 morts. Au-delà des frontières chinoises, 319 cas de contamination ont pour l'heure été identifiés dans une vingtaine de pays, dont 13 aux Etats-Unis. "Nous pensons que l'accord de phase 1 permettra à la Chine d'importer plus de nourriture et d'ouvrir ces marchés aux agriculteurs américains, mais évidemment, en voyant l'épidémie qui se déroule en Chine, cela pourrait avoir un impact sur la taille, du moins cette année, de ces achats", a déclaré le conseiller de Donald Trump. "Il ne fait aucun doute que le virus pourrait avoir un impact sur l'économie américaine ainsi que sur l'économie mondiale", a-t-il ajouté. Pékin et Washington ont formellement signé le 15 janvier la "phase 1" de leur accord commercial, dans laquelle la Chine s'engage à augmenter ses achats de produits agricoles américains de 40 milliards de dollars sur les deux prochaines années. (Eric Beech, version française Arthur Connan)

