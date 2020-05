Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Vote en Espagne sur la prolongation de l'état d'urgence Reuters • 06/05/2020 à 11:24









par Belén Carreño MADRID, 6 mai (Reuters) - Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, semble assuré d'obtenir le soutien du Parlement, en dépit de la fragilité de sa coalition, pour la prolongation de deux semaines de l'état d'urgence dans l'un des pays les plus touchés par la pandémie de nouveau coronavirus. L'Espagne sort progressivement d'un confinement strict, avec la réouverture cette semaine des petites entreprises comme les fleuristes et les quincailliers. Les citoyens, contraints de rester chez depuis mi-mars, sont désormais autorisés à sortir pour faire du sport. Les divisions parlementaires sur les modalités de sortie d'un confinement qui a ravagé l'économie et le marché de l'emploi soulignent la vulnérabilité du gouvernement dans un pays qui a connu quatre élections législatives en autant d'années. La coalition minoritaire de Pedro Sanchez s'est assuré le soutien du Parti nationaliste basque (PNV) et du parti libéral Ciudadanos pour la prolongation de l'état d'urgence, qui doit prendre fin samedi. Ce décret devrait donc être soutenu par un nombre suffisant de parlementaires malgré le climat politique tendu qui a vu le gouvernement mené par le socialiste Pedro Sanchez perdre l'appui de l'opposition conservatrice du Parti populaire (PP), deuxième formation parlementaire, pour une extension de l'état d'urgence. Cette quatrième prolongation de deux semaines de l'état d'urgence est jugée nécessaire par Pedro Sanchez pour continuer de limiter les déplacements sur fond d'assouplissement progressif d'un confinement parmi les plus stricts d'Europe. L'épidémie de COVID-10 a fait près de 26.000 morts en Espagne et entraîné un plongeon sans précédent du produit intérieur brut (PIB), qui s'est contracté de 5,2% au premier trimestre. Alors que l'impact de la crise risque d'être encore plus lourd au deuxième trimestre, l'économie espagnole, dont le tourisme représente un moteur essentiel, devrait selon le gouvernement se contracter de 9,2% cette année avant un rebond d'au moins 6,8% en 2021. (Sonya Dowsett, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

