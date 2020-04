Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Von der Leyen propose une augmentation de la "puissance de feu" budgétaire de l'UE Reuters • 23/04/2020 à 20:22









BRUXELLES, 23 avril (Reuters) - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a jugé jeudi qu'un fonds de relance lié au prochain budget pluriannuel de l'Union était le seul moyen de sortir les Etats-membres de la crise du coronavirus et a estimé que le montant du budget communautaire devait donc être revu à la hausse. "Nous devons augmenter sa puissance de feu pour générer les investissements nécessaires dans toute l'Union européenne et nous proposerons donc d'augmenter ce qu'on appelle la marge (ndlr, du Cadre financier pluriannuel qui permet d'apporter de la souplesse)", a déclaré Ursula von der Leyen à l'issue Conseil européen. "Nos estimations actuelles des besoins nous amènent à penser qu'un plafond de ressources propres d'environ 2% du RNB (revenu national brut) pour deux ou trois ans plutôt que de 1,2% sera nécessaire", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse, évoquant la part du budget européen géré par la commission. (Gabriela Baczynska, version française Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief)

