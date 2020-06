Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Vingt-trois décès de plus en France en 24 heures Reuters • 22/06/2020 à 20:35









(Actualisé avec nombres de cas, situation en Guyane) PARIS, 22 juin (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 23 morts de plus au cours des dernières 24 heures en France, ce qui porte le bilan depuis le 1er mars à 29.663 décès à l'échelle nationale, annonce lundi la Direction générale de la santé (DGS). Le bilan quotidien, tombé à sept décès dimanche, était inférieur à 20 morts depuis vendredi. Le nombre de patients actuellement hospitalisés s'élève à 9.693, soit 130 de moins que dimanche. En ce qui concerne les patients en réanimation, ils sont 701 lundi alors qu'il y en avait 715 la veille. Sur les 29.663 décès dénombrés depuis le début de l'épidémie, 19.206 sont survenus dans les hôpitaux. Les données concernant les Ehpad et autres établissements médico-sociaux seront actualisées mardi. Les derniers chiffres concernant ces établissements, qui remontent à mardi dernier, faisaient état de 10.457 décès. En ce qui concerne le nombre total de cas, il est passé de 160.377 dimanche à 160.750 lundi, selon Santé publique France. La DGS parle par ailleurs d'une situation "très préoccupante" en Guyane. "Le virus y circule activement, en particulier le long du littoral et dans l'ensemble des villes du territoire", souligne-t-elle. "Le facteur de reproduction (ou R0) y est supérieur à 2, le taux d'incidence est également très largement supérieur au seuil d'alerte, fixé à 50 tests positifs pour 100.000 habitants", poursuit la DGS, ajoutant qu'une mission de trois professionnels de santé a été envoyée sur place afin de coordonner la gestion de crise avec l'Agence Régionale de Santé. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, s'y rendra également mardi et mercredi. (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

