Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Vienne veut lier l'aide à Austrian Airlines à des objectifs climatiques Reuters • 16/04/2020 à 10:31









VIENNE, 16 avril (Reuters) - L'aide de l'Etat autrichien à la compagnie Austrian Airlines, que le gouvernement négocie actuellement avec la maison-mère Lufthansa LHAG.DE , doit être conditionnée à des objectifs liés à la lutte contre le changement climatique, a déclaré jeudi la ministre autrichienne de l'Environnement. "Si nous parlons de plusieurs centaines de millions d'euros de l'argent du contribuable, alors il est évident que (cette aide) doit être liée à des conditions", a dit Leonore Gewessler au cours d'une conférence de presse. "Quand il s'agit d'un secteur qui doit particulièrement contribuer à la préservation du climat, alors cela fait complètement sens (...) d'utiliser cette situation pour soutenir cette transformation", a-t-elle ajouté. Les grandes compagnies aériennes à travers le monde négocient des soutiens financiers des pouvoirs publics en raison de la paralysie du transport aérien provoqué par la pandémie de nouveau coronavirus. (Kirsti Knolle version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -1.38%