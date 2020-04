Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Venezuela-Les socialistes et les leaders de l'opposition entament des pourparlers secrets-sources Reuters • 22/04/2020 à 02:36









PARIS, 22 avril (Reuters) - Les alliés du président vénézuélien Nicolas Maduro ceux de son adversaire, le chef de l'opposition Juan Guaido, ont secrètement entamé des discussions alors que les inquiétudes grandissent quant à l'impact possible de la propagation du coronavirus, selon des sources. Ces discussions font suite aux inquiétudes liées à l'épidémie de COVID-19, l'hyperinflation et les pénuries de carburant ainsi qu'aux craintes de certains membres du parti socialiste au pouvoir qui s'inquiètent de la manière d'assurer leur survie politique dans le cadre d'un éventuel changement de gouvernement, alors que Washington durcit ses sanctions. Les discussions montrent que ni les alliés de Maduro ni ceux de Guaido ne sont convaincus de pouvoir vaincre l'autre dans un contexte de pandémie mondiale et de vaste programme de sanctions américaines destinées à pousser Maduro à quitter le pouvoir. "Il y a deux extrêmes : Maduro et ceux qui croient que le virus mettra fin au leadership de Guaido, et ceux de l'autre côté qui espèrent que cette crise fera tomber Maduro", a déclaré un législateur de l'opposition favorable à un rapprochement. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer quand les discussions ont commencé, où et comment ils se déroulent, ni comment Maduro et Guaido les considèrent. Sept sources, représentant les deux côtés de la division politique du Venezuela, ont confirmé ces pourparlers. (Corina Pons, Mayela Armas et Sarah Kinosian à Caracas, Humeyra Pamuk et Matt Spetalnick à Washington et Brian Ellsworth, version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.