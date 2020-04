Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Validation en vue en France de tests mesurant l'immunisation Reuters • 23/04/2020 à 09:13









PARIS, 23 avril (Reuters) - Des tests sérologiques dits "de neutralisation", qui permettent de déterminer si une personne ayant été contaminée par le nouveau coronavirus dispose de suffisamment d'anticorps actifs pour être immunisée, sont en cours de validation en France, a annoncé jeudi Olivier Schwartz, chercheur à l'Institut Pasteur. Les tests sérologiques de détection d'anticorps permettent simplement de déterminer si une personne a déjà déclenché une réponse immunitaire à une infection, donc de savoir si elle a déjà été contaminée, mais ces tests sérologiques de neutralisation permettent de "voir si les niveaux d'anticorps produits par l'organisme et leur qualité sont suffisants pour neutraliser l'infection", a expliqué Olivier Schwartz, responsable de l'unité virus et immunité à l'institut Pasteur, sur Europe 1. "On peut calculer comme ça une quantité d'anticorps fonctionnellement active chez un individu", a-t-il précisé. A l'heure actuelle, les scientifiques ne savent pas exactement si les personnes ayant déjà été contaminées sont protégées contre une nouvelle infection et pendant combien de temps. De tests sérologiques de neutralisation ont été mis au point et validés à l'Institut Pasteur. "Il y a d'autres tests commerciaux qui existent et qui sont également en cours de validation, d'homologation et notre rôle (...) va être de déterminer quels sont les meilleurs tests à utiliser au niveau de la population pour déterminer l'état sérologique des personnes", a expliqué Olivier Schwartz. "Les résultats vont être connus d'ici quelques jours", a-t-il précisé. (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

