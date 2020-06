Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Vaccin-AstraZeneca discute avec le Japon, la Russie, le Brésil et la Chine-DG Reuters • 13/06/2020 à 18:48









AMSTERDAM, 13 juin (Reuters) - AstraZeneca AZN.L est en discussion avec le Japon, la Russie, le Brésil et la Chine sur des contrats d'approvisionnement pour son candidat vaccin contre le coronavirus, a dit samedi le directeur général du groupe pharmaceutique britannique. AstraZenenca, qui a également signé un accord pour fournir à l'Union européenne jusqu'à 400 millions de doses de vaccin à prix coûtant, s'apprête à publier prochainement les résultats de la première phase de tests sur le produit. Pascal Soriot, directeur général du laboratoire, a indiqué au cours d'une téléconférence que les autorités britanniques de régulation avaient approuvé le lancement de la phase III des tests au vu de résultats des premières études jugés suffisants en terme d'efficacité et de sécurité. (Anthony Deutsch, Gilles Guillaume pour la version française)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.92%