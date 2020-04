Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Vaste manifestation anti-confinement dans l'Etat de Washington Reuters • 20/04/2020 à 03:46









OLYMPIA, Washington, 20 avril (Reuters) - Plus de deux milliers de personnes se sont rassemblées dimanche devant le capitole de l'Etat de Washington, dans l'ouest des Etats-Unis, pour protester contre les mesures de confinement instaurées par le gouverneur démocrate Jay Inslee dans le but d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Parmi les restrictions figurent l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes. Malgré que les organisateurs ont appelé à porter un masque pour prendre part au rassemblement, de nombreux contestataires ne se sont pas protégés le visage. Ils ont été nombreux à se rassembler sur les marches du capitole, proches les uns des autres, malgré les directives locales et fédérales appelant à respecter la distanciation sociale du fait de la crise sanitaire. La police a estimé le nombre de manifestants à 2.500, soit l'un des plus importants rassemblements ayant eu lieu à travers le pays au cours de la semaine écoulée. Donald Trump a appelé vendredi via Twitter à "libérer" le Michigan, le Minnesota et la Virginie, en référence aux mesures strictes de confinement, apportant son soutien aux manifestations similaires qui se sont déroulées dans ces Etats. Le président républicain s'est lancé dans une joute verbale sur la question avec plusieurs gouverneurs démocrates. (Gregory Scruggs; version française Jean Terzian)

