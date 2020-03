Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Un bâtiment de la marine transformé en hôpital à New York Reuters • 31/03/2020 à 01:00









NEW YORK, 31 mars (Reuters) - L'US Navy Comfort, un bâtiment de la marine américaine transformé en hôpital avec une capacité de 1.000 lits, est arrivé lundi dans le port de New York, un renfort accueilli comme une lueur d'espoir dans la ville qui fait face à une flambée des cas de contamination de coronavirus. L'ex-pétrolier va accueillir les patients n'étant pas infectés par le Covid-19, notamment les patients se trouvant dans un état grave et ceux nécessitant une intervention chirurgicale, afin de soulager les hôpitaux de la ville surchargés à cause de la pandémie. "C'est une atmosphère de temps de guerre et nous devons tous faire front", a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio, l'un des représentants venus saluer l'arriver du navire de la marine US. Selon un calcul de Reuters établi sur la base de données officielles, près de la moitié des 152.000 cas de contamination et plus de 40% des 2.800 décès aux Etats-Unis ont été recensés dans l'Etat de New York. La construction d'un hôpital de campagne a débuté dimanche dans Central Park, afin de mettre à disposition 68 lits supplémentaires dans ce lieu où les New-Yorkais profitent traditionnellement du début du printemps pour effectuer de l'exercice ou organiser des pique-niques. Les patients pourront y être accueillis à partir de mardi; les admissions et transferts seront gérés par le groupe hospitalier Mount Sinai, qui a fourni l'équipement conjointement avec l'ONG Samaritan's Purse. Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de New York, a déclaré lors d'une conférence de presse que les autorités de l'Etat pourraient être contraintes de fermer les terrains de sports de la ville, indiquant que les mesures prises pour réduire le nombre de personnes dans ces lieux n'avaient pas été fructueuses. Les autorités sanitaires fédérales ont appelé les Américains à respecter les consignes de confinement et d'autres mesures destinées à endiguer la propagation du coronavirus, qui a contaminé plus de 700.000 personnes à travers le monde depuis qu'il est apparu en Chine continentale en décembre dernier. "Si nous faisons bien les choses tous ensemble - presque à la perfection -, nous pourrions nous situer dans une fourchette de 100.000 à 200.000 décès", a prévenu Deborah Birx, coordinatrice du groupe de travail de la Maison blanche pour le coronavirus, lors de l'émission "Today" de la chaîne de télévision NBC. Après de premiers foyers dans l'Etat de Washington, dans l'ouest du pays, puis à New York et en Californie, le coronavirus s'est propagé dans tous les Etats américains. Donald Trump avait dans un premier temps minimisé le risque sanitaire pour les Américains, s'attirant les critiques de représentants des services de santé et d'opposants politiques, dont l'ancien vice-président Joe Biden qui devrait être le rival de Trump lors de l'élection présidentielle de novembre prochain. Le président américain a fait dimanche marche arrière sur son objectif de relancer l'activité d'ici mi-avril et a annoncé le prolongement des consignes de confinement jusqu'à fin avril. S'exprimant depuis la Maison blanche lors d'un point de presse lundi, il a indiqué que les mesures pourraient peut-être être renforcés. Donald Trump a annoncé que plus d'un million d'Américains avaient été dépistés. (Stephanie Kelly et Daniel Trotta, avec Barbara Goldberg et Maria Caspani à New York, Doina Chiacu et Lisa Lambert à Washington; version française Jean Terzian)

