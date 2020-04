Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Trump recommande une reprise en trois phases de l'activité Reuters • 17/04/2020 à 02:52









(Ajoute précisions) par Steve Holland et Jeff Mason WASHINGTON, 17 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a dévoilé jeudi une série de directives pour une reprise de l'activité économique, avec un processus en trois phases que pourront engager les gouverneurs des Etats américains afin de sortir des mesures de confinement destinées à endiguer l'épidémie de coronavirus. Les directives sont applicables à la discrétion des gouverneurs et la première phase pourra être mise en oeuvre dès ce vendredi pour les Etats répondant aux critères fixés par le gouvernement fédéral. S'exprimant à la Maison blanche lors d'un point de presse quotidien sur le coronavirus, qui a tué plus de 33.000 personnes aux Etats-Unis en quelques semaines, Donald Trump a déclaré qu'une fermeture prolongée de l'activité pourrait nuire gravement à l'économie et à la société américaines. "Nous n'ouvrons pas tout d'un coup, mais d'un pas prudent après l'autre", a dit le président américain, sans fournir lui-même des précisions sur les nouvelles directives. "Un confinement prolongé combiné à une forte dépression économique auraient d'importantes répercussions sur la santé publique", a-t-il ajouté, évoquant une possible hausse de la consommation de drogue et d'alcool, des suicides et des maladies cardiaques. Les nouvelles directives fédérales recommandent aux Etats américains d'enregistrer une "trajectoire descendante" des cas de coronavirus pendant 14 jours avant de débuter le processus de reprise en trois phases de l'activité. Les hôpitaux doivent aussi disposer d'un "solide programme de dépistage", est-il précisé dans le document. Au cours de la première phase, les rassemblements de plus de dix personnes devront être évités si le respect des mesures de distanciation sociale est impossible, préconise la Maison blanche. Les déplacements non-essentiels devront être limités, le télétravail encouragé et les parties communes dans les entreprises fermées. Si les écoles resteront fermées lors de la "phase 1", d'autres lieux comme les restaurants, les cinémas et les stades pourront ouvrir en respectant "des protocoles de stricte distanciation physique". Les bars devront rester fermés. Durant la deuxième phase, que pourront engager les Etats ou régions ne présentant pas de rebond des cas de contamination au coronavirus, les déplacements non-essentiels seront autorisés et les établissements scolaires pourront rouvrir. Les rassemblements de plus de 50 personnes devront être évités si le respect des mesures de distanciation sociale est impossible. Enfin, la troisième phase prévoit la levée des restrictions concernant les lieux de travail. Un représentant de la Maison blanche a décrit ces recommandations comme prudentes et noté qu'elles avaient été validées par les principaux médecins faisant partie du groupe de travail présidentiel sur le coronavirus. Il a déclaré que chaque gouverneur pourrait considérer les directives de l'administration comme un guide. Donald Trump pousse pour une reprise de l'économie alors que le coronavirus a causé des millions de pertes d'emploi dans le pays et que près de 90% de la population américaine était appelée à rester confinée. Plus de 20 millions de personnes ont fait une demande d'allocation chômage en mars. (version française Jean Terzian)

