Coronavirus/USA-Trump a dit avoir signé le décret suspendant l'immigration

WASHINGTON, 23 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret suspendant l'immigration aux Etats-Unis du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus. "Cela va garantir que les Américains au chômage seront les premiers à trouver un emploi avec la réouverture de notre économie", a-t-il dit lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche sur le coronavirus. Donald Trump a précisé avoir signé le décret présidentiel juste avant de se présenter devant les journalistes, en fin de journée. (Jeff Mason et Doina Chiacu; version française Henri-Pierre André, Bertrand Boucey et Jean Terzian)

