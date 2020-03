Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Plus d'un million de personnes dépistées, dit Trump Reuters • 31/03/2020 à 00:06









WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que plus d'un million d'Américains avaient subi des tests de dépistage du coronavirus et il a appelé la population à continuer de respecter les mesures de distanciation sociale durant le mois d'avril pour éviter la propagation de la pandémie. "Tout le monde a un rôle à jouer pour remporter cette guerre. Chaque citoyen, famille et commerce peut faire la différence pour stopper le virus. C'est notre devoir patriotique commun. Des moments difficiles s'annoncent au cours des 30 prochains jours et il s'agit de 30 jours vraiment vitaux", a dit Donald Trump lors d'un point de presse à la Maison blanche. Le président américain a estimé que le nombre de tests de dépistage effectués constituait un tournant. Il a par ailleurs annoncé que les Etats-Unis avaient commencé à se procurer à l'étranger du matériel de protection médical. "Nous en obtenons de partout dans le monde et nous envoyons aussi dans d'autres régions les choses dont nous n'avons pas besoin", a déclaré Trump. Le chef de la Maison blanche a indiqué s'être entretenu avec le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, et que les Etats-Unis allaient envoyer à l'Italie environ 100 millions de dollars de fournitures médicales dont ils n'ont pas besoin. (Steve Holland et Jeff Mason; version française Jean Terzian)

