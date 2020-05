Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Pence pas en quarantaine après qu'un assistant ait été testé positif Reuters • 11/05/2020 à 04:10









WASHINGTON, 11 mai (Reuters) - Le vice-président américain, Mike Pence, n'est pas en quarantaine et prévoit d'être à la Maison blanche lundi, a déclaré un porte-parole dimanche après que des médias aient annoncé que Pence était en isolement après qu'un assistant ait été testé positif au nouveau coronavirus. "Le vice-président Pence continuera à suivre les conseils médicaux des experts de la Maison blanche et n'est pas en quarantaine", a dit le porte-parole Devin O'Malley dans un communiqué. "De plus, le vice-président a été testé négatif au coronavirus tous les jours et prévoit d'être à la Maison blanche demain", précise le communiqué. L'administration américaine ne prévoit pas de séparer le président Donald Trump et Pence, a déclaré une source proche du dossier à Reuters dimanche. Un journaliste de Bloomberg a tweeté dimanche que Pence s'isolait suite au diagnostic de son assistant, incitant le bureau de Pence à publier cette déclaration. NBC News a rapporté que Pence mettait "un peu de distance" entre lui et les autres au cours du week-end. Trois hauts responsables américains coordonnant la réponse des Etats-Unis face à l'épidémie du nouveau coronavirus s'étaient mis en quarantaine volontaire samedi après être entrés en contact avec une personne testée positive au COVID-19. (Ted Hesson, Alexandra Alper et Jason Lange à Washington, Maria Ponnezhath à Bangalore; version française Camille Raynaud)

