Coronavirus/USA-Pas d'accord au Sénat sur les mesures de relance

(Ajoute nouveau vote prévu lundi) WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - Les démocrates du Sénat des Etats-Unis ont bloqué dimanche un projet de loi qui aurait permis d'injecter plus de 1.000 milliards de dollars dans l'économie américaine dans le cadre de programmes destinés à aider les entreprises affectées par le coronavirus et les salariés qui ont perdu leur emploi. Le texte n'a obtenu le soutien que de 47 sénateurs sur les 100 que compte le Sénat, alors que 60 voix pour étaient requises pour lever un obstacle procédurier après plusieurs jours de négociations. Chuck Schumer, le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, a déclaré que le texte présentait de "nombreux, très nombreux problèmes" et profiterait aux entreprises au détriment des hôpitaux, du personnel de santé et des villes affectées par l'épidémie. Démocrates et républicains du Sénat devaient poursuivre les négociations. Plus tard dans la soirée, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé qu'un nouveau vote de procédure sur ce texte serait organisé lundi matin, à moins qu'un accord ne soit trouvé avant 13h45 GMT lundi. (Richard Cowan et Alexandra Alper; version française Jean Terzian)

