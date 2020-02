Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-USA et Corée du Sud reportent leurs exercices militaires Reuters • 27/02/2020 à 02:38









SEOUL, 27 février (Reuters) - La Corée du Sud et les Etats-Unis reportent à une date non déterminée leurs exercices militaires conjoints dans la péninsule coréenne, ont déclaré jeudi des représentants du ministère de la Défense à Séoul, sur fond d'inquiétudes sanitaires grandissantes liées au coronavirus. L'épidémie a infecté des soldats des deux pays, dont un soldat américain de 23 ans stationné dans la base militaire Camp Carroll, située à une vingtaine de kilomètres de la ville sud-coréenne de Daegu où une grande partie des quelque 1.595 cas de contamination en Corée du Sud ont été recensés. (Josh Smith; version française Jean Terzian)

